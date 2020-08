Test a chi rientra: caos a Milano, Bergamo e Napoli (Di lunedì 17 agosto 2020) Patricia Tagliaferri Il tampone negli aeroporti è obbligatorio ma in pochi lo fanno. In Veneto Testati in 12mila Arrivano a migliaia negli scali e nei porti italiani dopo aver trascorso le vacanze nei Paesi a rischio, sanno di dover fare il tampone, come disposto dall'ordinanza del ministro Speranza del 12 agosto - che impone il Test obbligatorio (o in alternativa un sierologico negativo fatto non più di 72 ore prima dell'ingresso in Italia) a chi torna da Grecia, Croazia, Malta e Spagna - ma all'arrivo non riescono a sottoporsi al necessario controllo per capire se hanno contratto il Covid e se ne tornano a casa in attesa di essere chiamati dalle autorità sanitarie dopo essersi auto-segnalati agli uffici territoriali. Mentre le Regioni, come accade spesso in questa emergenza sanitaria senza fine, continuano a muoversi in ... Leggi su ilgiornale

