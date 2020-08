Scontro sulle discoteche, i gestori ricorrono al Tar (Di lunedì 17 agosto 2020) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del ministro della Salute Speranza per la chiusura delle discoteche, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, e i gestori delle sale da ballo si mettono sul piede di guerra. La Silb Fipe (associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo) ha riunito il Consiglio nazionale in videoconferenza e ha deciso di intraprendere un ricorso urgente al Tar. "Abbiamo chiesto di avere le evidenze scientifiche del legame tra l'andamento dei contagi e la frequentazione delle sale da ballo: non abbiamo avuto risposte e ora chiediamo che siano date ai giudici. Noi vogliamo avere la possibilità di riaprire" i locali, riferisce all'AGI Gianni Indino, presidente regionale del Silb Emilia Romagna e membro della giunta nazionale. "Tra l'altro - fa notare Indino - oggi si ... Leggi su agi

Incidente a San Benedetto, moto a terra: 118 sul posto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro in pieno centro in Riviera. A San Benedetto, vicino all’ex cinema Calabresi, incidente stradale: una moto a terra. Sul posto 118 e Polizia Municipale per soccorsi e ...

