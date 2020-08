Salvini contro il Corriere della Sera: “Fa allarmismo inutile” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini ha attaccato il Corriere della Sera durante la trasmissione In Onda. Matteo Salvini torna a parlare di coronavirus, questa volta durante un’ospitata televisiva nel programma In Onda. Durante la trasmissione condotta da Luca Telese il leader della Lega ha criticato aspramente il decreto con cui il governo chiude le discoteche. Secondo Salvini infatti la chiusura dei locali da ballo non impedirà ai giovani di divertirsi, ma limiterà solo i controlli sanitari. Dopo aver puntato il dito anche contro la scelta di rendere nuovamente obbligatorie le mascherine all’aperto dalle 18 alle 6, Salvini si è scagliato contro il ... Leggi su bloglive

