Inter-Shakhtar Donetsk: formazioni ufficiali (Di lunedì 17 agosto 2020) La partita di stasera consegnerà al Siviglia il competitor per la finale di Europa League. Ai nerazzurri manca una finale dai tempi della Champions League del “triplete” nel 2010. Inter (3-5-2) Handanovic, Godin, de Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte Shakhtar Donetsk (4-2-3-1) Pyatov, Dodo, Krivtsov, Bondar, Matvyenko, Marcos Antonio, Stepanenko, Marlos, Alan Patrick, Taison, Junior Moraes. Allenatore: Castro Foto: Sito UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

