Incendio lambisce case a Noto, paura per i residenti (Di lunedì 17 agosto 2020) Un Incendio di vaste dimensioni è divampato nel pomeriggio nelle campagne di San Corrado Fuori le Mura, frazione di Noto, in provincia di Siracusa. Il rogo, alimentato dal vento caldo e dalle temperature superiori ai 35 gradi, ha raggiunto la sede stradale della statale 287, minacciando alcune abitazioni. fag/fsc/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Vasto incendio nelle campagne di Noto, in provincia di Siracusa. Sulla zona in azione ed elicotteri dei vigili del fuoco e del Corpo forestale che attingono acqua anche dalle piscine di alcune abitazi ...Sulla zona in azione ed elicotteri dei vigili del fuoco e del Corpo forestale che attingono acqua anche dalle piscine di alcune abitazioni Noto (Siracusa) - Vasto incendio nelle campagne di Noto, in p ...