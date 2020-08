I concerti di Gigi D’Alessio sono rimandati al 2021: info e biglietti in prevendita (Di lunedì 17 agosto 2020) I concerti di Gigi D'Alessio sono rimandati al 2021. A causa del perdurare dell'emergenza sanitaria ancora in corso, i live sono riprogrammati al prossimo anno con i biglietti che rimangono validi per il nuovo calendario che è stato appena annunciato. Il tour era già stato rimandato dalla primavera all'autunno, ma le attuali condizioni non hanno permesso di confermare le date che erano già state riprogrammate per l'autunno 2020. I biglietti già acquistati sono validi per le date che sono state appena annunciate, mentre per coloro che vorranno richiederlo è disponibile il rimborso economico e tramite voucher, spendibile su tutta la piattaforma e per tutti i ... Leggi su optimagazine

RadioLatteMiele : Il 2021 è sempre più ricco di musica! @_GigiDAlessio_ #lattemiele #gigidalessio #concerti - rockolpoprock : Concerti, Gigi D’Alessio: slitta al 2021 il tour - Gigi_Piada75 : @catat27 @OizaQueensday I concerti sono ancora permessi e pure gli eventi purché siano 'da ascolto'. - ilgiornale : Ancora uno stop per la musica che cercava di ripartire: Gigi D'Agostino prima ed Elettra Lamborghini poi hanno annu… - PieroPradelli : @stanzaselvaggia C'è solo da applaudire a una scelta del genere. Ma poi bisogna fare i conti con la realtà... credo… -

Ultime Notizie dalla rete : concerti Gigi Concerti, Gigi D’Alessio: slitta al 2021 il tour Rockol.it Spazi Aperti in città e in montagna, ecco gli eventi estivi di Pistoia

Dopo i lunghi, difficili mesi di sospensione delle attività imposti dall'emergenza Covid-19, lo spettacolo dal vivo si riprende finalmente la scena. Pistoia, con l'emozione di un'autentica festa e rin ...

Concerti, Gigi D’Alessio: slitta al 2021 il tour

Il “Noi due Tour” non andrà in scena nel 2020: bisognerà aspettare il prossimo anno per vedere nuovamente il musicista partenopeo sul palco. Inizialmente prevista per i mesi di marzo e aprile e poi sp ...

Dopo i lunghi, difficili mesi di sospensione delle attività imposti dall'emergenza Covid-19, lo spettacolo dal vivo si riprende finalmente la scena. Pistoia, con l'emozione di un'autentica festa e rin ...Il “Noi due Tour” non andrà in scena nel 2020: bisognerà aspettare il prossimo anno per vedere nuovamente il musicista partenopeo sul palco. Inizialmente prevista per i mesi di marzo e aprile e poi sp ...