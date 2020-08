Genova, valigie abbandonate a Piazza Tommaseo: è panico (Di lunedì 17 agosto 2020) A Genova, sono state abbandonate due valigie in Piazza Tommaseo: è scattato il panico, l’allarme bomba ha paralizzato la zona. Artificieri in azione A Genova due valigie abbandonate in Piazza Tommaseo hanno provocato un pomeriggio di terrore e paura a tutti gli abitanti del luogo. abbandonate in una cabina telefonica e notate dai passanti, subito si è pensato al peggio; allarme bomba, attacco terroristico, in una città che da poco è tornata alla normalità con l’inaugurazione del nuovo Ponte. I passanti hanno immediatamente avvertito la polizia accorsa sul posto; zona interdetta a tutti i pedoni e traffico deviato, con una porzione di ... Leggi su bloglive

Savona. La nona edizione del Premio Cinematografico Stefano Pittaluga si concluderà questa sera con la proiezione del capolavoro di Giorgio Diritti “Volevo nascondermi” sulla vita del grande artista n ...

GENOVA - Allarme bomba in piazza Tommaseo, nei pressi dell'ufficio postale: sul posto è in corso l'intervento di artificieri, vigili del fuoco, polizia locale e Croce Bianca Genovese. Il traffico è st ...