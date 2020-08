Frittata di asparagi (Di lunedì 17 agosto 2020) La è un piatto perfetto per i pranzi estivi, comodo, rapido, e soprattutto facile da preparare però ricco di gusto e molto appetitoso. Una ricetta utile anche per i pranzi al sacco, anche in spiaggia. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 6 uova350-400 gr. di asparagi (il peso l’ho calcolato con i gambi)100 gr. di parmigiano reggiano grattugiato2-3 cucchiai di olio extravergine d’olivaSale fino q.b.Pepe nero macinato q.b.Iniziamo la preparazione della lavando gli asparagi e mettendoli a sgocciolare nello scolapasta, poi tagliate le punte e mettete da parte i gambi. Spezzettate le punte degli asparagi e in una padella mettete a scaldare un filo di olio extravergine di oliva, poi aggiungete gli asparagi. Lasciate cuocere per ... Leggi su termometropolitico

C'era una volta un uovo, anche due, quattro, abbondando pure. Sbattuti leggermente per disfare le distanze tra tuorlo e albume, conditi con del formaggio avanzato senza pretese, o forse verdure del gi ...

