Flavio Briatore apre una pizzeria, ma i prezzi sono folli: “Non chiamatela pizza” (Di lunedì 17 agosto 2020) Da circa un anno Flavio Briatore si è dato al settore della pizza e sembra che la nuova avventura non stia dando i risultati sperati. Dopo l’apertura del Crazy Pizza con due locali, uno a Londra e uno in Sardegna a Porto Cervo, l’imprenditore ha aperto la sua terza pizzeria a Monte Carlo. L’inaugurazione del nuovo locale ha generato tantissime critiche da parte dagli utenti del web. Il boss del Billionaire è stato ricoperto da pesanti critiche rispetto la qualità delle materie prime e i prezzi alti delle pizze. Flavio Briatore: il web lo critica pesantemente Il web si è mobilitato nel demolire il nuovo locale dell’imprenditore. Le critiche sono giunte soprattutto nei riguardi del prezzo: il web non ci sta a veder ... Leggi su velvetgossip

GossipItalia3 : Flavio Briatore apre una pizzeria: travolto dalle polemiche #gossipitalianews - mauro_crescenzo : Flavio Briatore apre una pizzeria a Montecarlo, ma è polemica social un dettaglio - super_indignata : @LucillaMasini E che dire della Santachè che, in società con Flavio Briatore, ha contribuito alla nascita della di… - super_indignata : @HuffPostItalia Per sua discoteca intende quella aperta in società con Flavio Briatore, il Billionaire di Porto Cer… - zazoomblog : “Ma che roba è?!”. Flavio Briatore apre una pizzeria ed è subito polemica. Come sono e quanto costano le pizze - #è… -