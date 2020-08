Emma Marrone e Nikolai Danielsen vacanze insieme, ritrovano l’intesa (Di lunedì 17 agosto 2020) Se dovessimo immaginare una colonna sonora per questa storia sarebbe sicuramente la sempreverde Stessa spiaggia stesso mare di Piero Focaccia: “Per poterti rivedere, per tornare, per restare, insieme a te”. Già perché quello che vedete in queste pagine è la fotocopia esatta di quanto accaduto 365 giorni fa. Emma Marrone sta trascorrendo le vacanze sulla costiera amalfitana tra Capri e Positano con il modello norvegese Nikolai Danielsen. Proprio lì dove i due erano stati già paparazzati lo scorso anno in atteggiamenti affettuosi. I rumors su un loro ritorno di fiamma si susseguono incessanti, anzi, con il passare delle ore assumono contorni sempre più certi: la cantante salentina sarebbe finalmente innamorata. Oggi come allora bocche ... Leggi su aciclico

