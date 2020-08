È un ticinese il pilota morto in aliante (Di lunedì 17 agosto 2020) L'incidente è avvenuto domenica nella zona del nord del Piemonte, al confine col Monte Rosa. Vallemaggia sotto choc. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : È un ticinese il pilota morto in aliante -

Ultime Notizie dalla rete : ticinese pilota

Ticinonline

Classe 1961 (e non 1951, come avevano inizialmente ed erroneamente riferito alcuni media italiani), il pilota lavorava come capotecnico presso la funicolare del San Salvatore, a Paradiso. Amava il ...Al via, Siffert prese subito il comando, respingendo con successo gli attacchi di Stewart, che si portò dietro: Regazzoni, Cevert, Ickx e Schenken. Nel corso dell’ottavo giro la Ferrari 312 B del pilo ...