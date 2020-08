È tempo di playoff (nella bolla) per la NBA. Una guida (Di lunedì 17 agosto 2020) Da oggi nella bolla di Orlando farà ancora più caldo. Terminate le 8 partite di regular season e lo “spareggio” (play in) la NBA ha definito la griglia di partenza di questi strani playoff, fortemente influenzati dalla pandemia da Covid. Sedici squadre al via senza modifiche al regolamento: ogni serie si svolgerà al meglio delle 7 partite, Eastern conference da una parte del tabellone e Western conference dall'altra. Unica eccezione, per l'appunto, il luogo: il fattore casalingo stavolta potrebbe non incidere sull'avvenire dei playoff visto che tutte le gare, dal lunedì 17 agosto a (eventualmente) a martedì 13 ottobre, si terranno sui parquet della Florida. E se a Ovest sono le squadre di Los ... Leggi su agi

Da oggi nella bolla di Orlando farà ancora più caldo. Terminate le 8 partite di regular season e lo “spareggio” (play in) la NBA ha definito la griglia di partenza di questi strani playoff, fortemente ...

