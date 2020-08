Discoteche chiuse, la Santanché: “Resto aperta ma non si balla” – VIDEO (Di lunedì 17 agosto 2020) La senatriche Daniela Santanché va controcorrente rispetto alle Discoteche chiuse: “La mia resta aperta ma non si balla”. La chiusura delle Discoteche da parte del governo, per provare a contenere la risalita di contagi da Coronavirus nel nostro Paese, sta provocando un vespaio di polemiche. Va detto che gran parte dell’opinione pubblica si è schierata … L'articolo Discoteche chiuse, la Santanché: “Resto aperta ma non si balla” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

matteosalvinimi : Paolo Becchi: 'Discoteche chiuse? Prossimo passo ad inizio settembre con il divieto di fare campagna elettorale nel… - Pinucciosono : Chiuse #discoteche il 16 agosto. Prossima mossa evitare il cenone di capodanno il 2 gennaio - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Giulio29375125 : RT @piergiuseppe36: Discoteche chiuse e mascherine obbligatorie, Matteo Bassetti: 'Contagi solo di notte, è un virus fornaio?' https://t.co… - _HugMeOlaf_94 : RT @cazzonesobro: chiuse le discoteche: instagram twitter -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse Discoteche chiuse, il gestore: «Fermano soltanto noi ma nei bar vedo le folle» Il Messaggero Galli “discoteche non dovevano aprire”/ “Contagi costeranno più dei danni a economia”

Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Luigi Sacco” di Milano non ha dubbi: “Non dobbiamo permettere al virus di circolare senza controllo” La bocciatura giunge chiara e decisa, ...

Cambia tutto sulle mascherine

Come un dejavu che si ripete, torna l'incubo dela mascherina anche all'aperto, ma solo dalle 18 alle 6 del mattino. La disposizione è contenuta nella nuova ordinanza del governo emanata ieri dopo la r ...

Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Luigi Sacco” di Milano non ha dubbi: “Non dobbiamo permettere al virus di circolare senza controllo” La bocciatura giunge chiara e decisa, ...Come un dejavu che si ripete, torna l'incubo dela mascherina anche all'aperto, ma solo dalle 18 alle 6 del mattino. La disposizione è contenuta nella nuova ordinanza del governo emanata ieri dopo la r ...