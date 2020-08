Devi assumere mio nipote, minacciato sindaco di Bacoli. (Di lunedì 17 agosto 2020) Momenti di tensione sono stati vissuti oggi nella sede centrale del comune della cittadina flegrea con minacce di morte rivolte verso il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione. In un caso un cittadino, ... Leggi su gazzettadinapoli

espressionedime : @stefangeletti Viene richiesta in qualsiasi luogo in cui devi lavorare con il pubblico e ti devono assumere. Delle… - spiderminsung : @momojeno magari,,,,, quando sto messa un po' meglio con renjun,,,,,, ci posso pensare davvero comunque tu devi far… - artsalis_ : Siamo tutti d'accordo vero che verso i 16/17 anni sia giusto iniziare a interessarsi di politica non perché devi as… - beatricex__ : divento una nail artist solo per TE HARRY TU MI DEVI ASSUMERE - littlexlouie : @SpongebobRFake TU TI DEVI ASSUMERE UN TACCHINO COME SEGRETARIO PERCHÉ NON RIESCI NEMMENO A SCRIVERE COSE DECENTI LOOOOOOSER???? -