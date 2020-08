D’Ambrosio: «La forza dell’Inter è il gruppo. Conte insegna calcio» (Di lunedì 17 agosto 2020) Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro lo Shakthar Donetsk Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole. MATCH – «E’ una vittoria meritata. E’ una vittoria della squadra, del gruppo e non solo degli 11 che hanno giocato ma di tutta la rosa. Mai come quest’anno c’è la disponibilità da parte di tutti, c’è un tifo da parte di tutti. Tutti lottano per lo stesso obiettivo e questo è importante per chi gioca. Ed è importante per l’allenatore vedere un gruppo così voglioso». SQUADRA – «Abbiamo giocatori davvero forti lì davanti. La forza di questa Inter è il ... Leggi su calcionews24

