Clamoroso David Silva, niente Lazio: ufficiale alla Real Sociedad! (Di lunedì 17 agosto 2020) ' La numero 21 di Martin Odegaard ha già un nuovo proprietario '. Con questo tweet, corredato da un video, la Real Sociedad ha annunciato a sorpresa l'arrivo ufficiale di David Silva , svincolatosi ... Leggi su corrieredellosport

marcoconterio : ?? Clamoroso David Silva. Non andrà alla #Lazio ma sarebbe a un passo dalla #RealSociedad. #MCFC @TuttoMercatoWeb - PieAgo95 : ?? La #RealSociedad annuncia l’accordo con #DavidSilva #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - BombeDiVlad : ?? La #RealSociedad annuncia l’accordo con #DavidSilva ?? Doccia fredda ed improvvisa per la #Lazio #LeBombeDiVlad… - laziopress : - dstcanna : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Clamoroso Lazio, sfuma David Silva: ha firmato per la Real Sociedad -