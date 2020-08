Challenger Praga 2020: Wawrinka cede un set a Safiullin ma passa all’esordio (Di lunedì 17 agosto 2020) Stan Wawrinka supera il secondo turno al Challenger di Praga 2020. Lo svizzero, in campo grazie ad una wild card, ha fatto un passo indietro questa settimana, ritornando a disputare un Challenger in Repubblica Ceca. L’esordio è stato tutt’altro che agevole con il talentuoso russo Roman Safiullin, superato col punteggio di 6-1 4-6 6-1 in un’ora e 50 minuti di gioco. Al terzo turno Stan affronterà il tedesco Oscar Otte, uscito vincitore dalla sfida contro il francese Arthur Rinderknech. Leggi su sportface

Non ce ne vogliano gli organizzatori di Todi, ma l’Advantage Cars Prague Open può contare su un livello decisamente più alto ai nastri di partenza, sospinto da un main draw a 48 con prize money di €13 ...

Seconda settimana dalla ripresa del WTA Tour, durante la quale si sono svolti due International, Praga e Lexington, ma solo il secondo ha marcato dei grandi cambiamenti in classifica. In generale, sar ...

