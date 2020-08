Bielorussia, Merkel: 'Il nostro cuore batte con i dimostranti' (Di lunedì 17 agosto 2020) 'Il nostro cuore batte con i dimostranti' scesi in piazza in Bielorussia. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, sottolineando che 'bisogna agire in modo molto intelligente adesso' per ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Bielorussia, Merkel: «Il nostro cuore batte con i manifestanti» - Corriere : Bielorussia, Merkel: «Il nostro cuore batte con i manifestanti» - MediasetTgcom24 : Bielorussia, Merkel: 'Il nostro cuore batte con i dimostranti' #Bielorussia - andreavent3 : RT @Corriere: Bielorussia, Merkel: «Il nostro cuore batte con i manifestanti» - Italia_Notizie : Bielorussia, Lukashenko fischiato in fabbrica e ora apre a nuove elezioni -