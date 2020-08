Andres Pfäffli, un produttore alla scoperta di nuovi immaginari (Di martedì 18 agosto 2020) La sua era una figura che non passava inosservata, sorriso enigmatico, a volte appena divertito, il gesto pacato come la parola che appariva singolare nel via vai frenetico che caratterizza (caratterizzava?) i festival di cinema, come la capacità di ascoltare distillando cura e amore per ogni «sua» immagine. Andres Pfäffli era divenuto negli anni, insieme a Elda Guidinetti, una delle figure di riferimento per quel cinema d’autore indipendente che viaggia nel mondo sfidando convenzioni e mercati. Ventura film, la loro … Continua L'articolo Andres Pfäffli, un produttore alla scoperta di nuovi immaginari proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

