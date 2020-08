Ultime Notizie Roma del 16-08-2020 ore 16:10 (Di domenica 16 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 16 agosto al microfono Giuliano Ferrigno non ho mai chiesto l’appoggio di Zingaretti per la mia candidatura la sindaca di Roma Virginia raggi tira così dritto nonostante il veto del segretario del PD sul suo nome per un nuovo mandato Apri invece ha la nuova stagione il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in quasi 10 anni hai cambiato il mondo ed è cambiata l’Italia dice ora si possono porre le basi anche per le comunali del 2021 quindi si è aperto un percorso la cronaca proseguono senza sosta per il tredicesimo giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele 4 anni scomparso lo scorso III agosto con la madre Viviana da dj poi trovata morta 5 giorni dopo la campagna di Caronia anche oggi circa 70 persone tra Vigili del Fuoco protezione civile e ... Leggi su romadailynews

sole24ore : Coronavirus, le ultime notizie in Italia: in 24 ore altri 629 nuovi casi e 158 vittime - fanpage : 'Non solo andrebbero chiuse, ma proprio non dovevano aprire”. L'opinione di Crisanti - fanpage : Coronavirus. Le loro condizioni sono critiche, sono tutti ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni - PulitiElena : RT @fanpage: Il grido d'allarme del Dottor Lopalco - michelatulli : Corriere della Sera: ultime notizie dal digital marketing -