Ufficiale: Sassuolo, ecco Kaan Ayhan dal Fortuna Dusseldorf (Di domenica 16 agosto 2020) Il Sassuolo ha comunicato ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo di Kaan Ayhan, difensore turco in arrivo dal Fortuna Dusserdolf. Classe 1994, Ayhan ha totalizzato 31 presenze nell’ultima stagione, mettendo a segno due reti. Vanta anche 28 presenze e 3 gol con la maglia della Nazionale turca. Fonte: sito Ufficiale Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SASSUOLO - Finalmente risolti gli ultimi problemi per il suo tesseramento: Kaan Ayhan è ufficialmente il primo rinforzo per il Sassuolo edizione 2020-21. Il difensore classe 1994, nazionale turco con ...