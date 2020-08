UFC 252 – Stipe Miocic diventa leggenda! (Di domenica 16 agosto 2020) UFC 252 non ha tradito le attese. Il main event è stata uno scontro epico, cinque round di altissimo livello che hanno visto trionfare Stipe Miocic che a questo punto è davvero il più grande peso massimo nella storia della UFC. Nel co main event Marlon Vera sorprende il mondo delle MMA mettendo TKO Sean O’Malley nel primo round sfruttando al meglio l’infortunio del suo avversario, dimostrando di essere un fighter di tutto rispetto che merita questi palcoscenici. Gli altri momenti di spicco della serata sono sicuramente l’ennesimo TKO di Jairzinho Rozenstruik, la sontuosa sottomissione di Virna Jandiroba e la consistente prestazione di Daniel Pineda. View this post on Instagram "TIL I DIE" @StipeMiocic is the greatest heavyweight of all-time! #UFC252 A ... Leggi su sport.periodicodaily

