Traffico Roma del 16-08-2020 ore 14:30 (Di domenica 16 agosto 2020) Luceverde Roma per ritrovati dalla redazione Buon pomeriggio nessuna novità Traffico scarso in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo e consolari più sostenuto il movimento sulle strade prossime alle località balneari del Litorale è proprio nei pressi del Lido di Ostia che la polizia locale Ci segnala un incidente incidente avvenuto in Viale della Villa di Plinio a ridosso di piazza di Castel Fusano disagi tutto sommato contenuti altro incidente al Tuscolano in via Johann all’intersezione con via Tuscolana come abbiamo Naturalmente le dovute attenzioni a Montesacro via Nomentana si tratta di interventi alle tubature dell’acqua all’altezza di via Ettore Romagnoli Ebbene sì Non settembre la strada sarà transitabile a senso unico ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 16-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Roma, poliziotto investito sulla corsia d’emergenza: è in gravi condizioni

Stava rimuovendo ostacoli dalla carreggiata l’agente della Polstrada che questa sera intorno alle 19.30 è stato investito da un’auto sulla diramazione Roma Nord della A1. Il poliziotto, che fa parte d ...

Primi rientri: oggi traffico da bollino rosso sulle strade

Per il week end di Ferragosto, fino alla mattina di oggi, domenica 16 agosto, Anas prevede traffico intenso sulle principali direttrici per via spostamenti sulle brevi percorrenze per le tradizionali ...

