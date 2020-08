Roma. Emergenza Coronavirus, focolaio nella casa di cura di via di Vallelunga: 24 positivi (Di domenica 16 agosto 2020) E’ Emergenza Coronavirus nella nella casa di cura Le Ancelle Francescane del Buon Pastore, a Roma, in via di Vallelunga 8. Son infatti stati registrati ben 24 pazienti positivi al Covid-19, così come comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. “La Asl Roma 1 sta svolgendo l’indagine epidemiologica e predisponendo gli eventuali trasferimenti dalla struttura. Si stanno verificando il rispetto delle prescrizioni ed è stata data indicazione alla struttura di tenere costantemente informati i familiari dei pazienti. Verifiche in corso su tutta la struttura che è stata posta in isolamento”. Il contagio è presumibilmente partito da un operatore ... Leggi su ilcorrieredellacitta

