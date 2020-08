'Pomeriggio Cinque', quando Barbara d'Urso in lacrime lesse un messaggio di speranza: 'La forza della vita' (Di domenica 16 agosto 2020) Non solo appelli a rimanere a casa o consigli dei medici contro il coronavirus , nella stagione di ' Pomeriggio Cinque ' c'è stato spazio anche e soprattutto per la speranza. Ed è proprio attraverso ... Leggi su tgcom24.mediaset

Mauro_Serafin : RT @Saetta_McQueen: @Dark_TheKing @ferngasp @giroveloce A me basterebbe si parlasse di motori e non di Christina Aguilera o lanciare fake n… - giroveloce : RT @Saetta_McQueen: @Dark_TheKing @ferngasp @giroveloce A me basterebbe si parlasse di motori e non di Christina Aguilera o lanciare fake n… - Saetta_McQueen : @Dark_TheKing @ferngasp @giroveloce A me basterebbe si parlasse di motori e non di Christina Aguilera o lanciare fa… - unfilosottile_ : Comunque, quando una giornata la detesti non ti passa più. Sono appena le cinque e mezza del pomeriggio e mi sembra… - n0st4Igia : qualcuno sta friggendo qualcosa alle cinque del pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Cinque “Pomeriggio Cinque”, quando Barbara d’Urso in lacrime lesse un messaggio di speranza: “La forza della vita” TGCOM “Pomeriggio Cinque”, quando Barbara d’Urso in lacrime lesse un messaggio di speranza: “La forza della vita”

Non solo appelli a rimanere a casa o consigli dei medici contro il coronavirus, nella stagione di “Pomeriggio Cinque” c’è stato spazio anche e soprattutto per la speranza. Ed è proprio attraverso le p ...

Infortunio per una giovane alle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - A Prevo, tra Corniglia e Vernazza, una ragazza di 18 anni si è infortunata alla caviglia sinistra. E' quanto avvenuto ieri pomeriggio alle Cinque Terre. Per la giovane è s ...

Non solo appelli a rimanere a casa o consigli dei medici contro il coronavirus, nella stagione di “Pomeriggio Cinque” c’è stato spazio anche e soprattutto per la speranza. Ed è proprio attraverso le p ...Cinque Terre - Val di Vara - A Prevo, tra Corniglia e Vernazza, una ragazza di 18 anni si è infortunata alla caviglia sinistra. E' quanto avvenuto ieri pomeriggio alle Cinque Terre. Per la giovane è s ...