Napoli, 28 nuovi casi: cresce il focolaio de "La Sonrisa". Tutti i comuni coinvolti (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 46 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore. 5 sono provenienti dall'estero o contatti di precedenti casi di rientro e 8 derivanti dallo screening connesso alle strutture ricettive di Sant'Antonio Abate (Napoli) dove era stata registrata la presenza di un focolaio. I casi maggiori si registrano proprio nella provincia di Napoli. In città sono 10 positivi, 2 Sant'Antonio Abate, 3 Sant'Agnello, 2 Castellammare, 1 Meta di Sorrento, 1 Piano di Sorrento, 2 Gragnano, 1 Terzigno, 1 Torre Annunziata, 1 Marano di Napoli, 1 Pozzuoli, 1 Barano d'Ischia, 1 Giugliano e infine 1 a Sant'Antimo.

