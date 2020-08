Massacro di cani a Sassano, il sindaco presenta denuncia (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSassano (Sa) – Una denuncia contro ignoti per chiedere ai Carabinieri di trovare gli autori del vergognoso e barbaro Massacro di cuccioli di cani che si sta verificando nel comune di Sassano. Il sindaco Tommaso Pellegrino ha formalizzato la richiesta, chiedendo che i responsabili vengano identificati ed assicurati alla giustizia. “Per costoro non devono esserci sconti. Si tratta di assassini senza scrupoli, privi di sensibilità e coscienza – scrive Pellegrino che è anche presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano – Avvelenare dei cuccioli indifesi è uno dei gesti più squallidi, miserabili e vigliacchi che si possa fare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Massacro di cani a Sassano, il sindaco presenta denuncia Sassano, 15 cuccioli uccisi: sindaco presenta denuncia

15 cuccioli cani uccisi all’inizio della settimana per avvelenamento, nella frazione di Caiazzano del comune di Sassano. Il sindaco Tommaso Pellegrino ha deciso di sporgere denuncia. “Dopo il vergogno ...

