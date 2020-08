L’Arena del Mare pronta per ospitare i 15 finalisti di “Palco d’Autore” (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Tutto pronto all’Arena del Mare di Salerno, dove domani sera, 17 agosto, con inizio alle ore 21 (ingresso possibile dalle ore 20,15), si terrà la prima edizione di “Palco d’Autore”, il contest Nazionale dedicato agli Autori, Cantautori ed Interpreti, che sarà ripreso e poi trasmesso in differita su ARTECULTURA TV, ideato da Tino Coppola ed è organizzato dalla Bit & Sound Music con il Patrocinio del Comune di Salerno. Si tratta, come già detto in precedenza del primo concorso live nazionale, dopo il lockdown. Un contest che ha visto l’iscrizione di oltre 150 autori, cantautori e interpreti. Tra questi la giuria ne ha selezionati 15 che domani sera, presentati da Claudio Gambaro, di Radio Sanremo, speaker radiofonico e televisivo nazionale, esperto della scena ... Leggi su anteprima24

