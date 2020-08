I sindacati: «Salvini con la mascherina abbassata nel caseificio irride i protocolli di sicurezza» (Di domenica 16 agosto 2020) Non è passata inosservata l’ennesima visita, nel corso delle campagne elettorali per le regionali, di Matteo Salvini ad aziende del territorio. In particolare, alla vigilia di Ferragosto, il leader della Lega si è recato in un caseificio di Acciarolo, in provincia di Pisa, dove ha scattato alcune fotografie con i dipendenti dell’azienda. Un caseificio molto noto, non soltanto a livello locale, ma anche a livello nazionale. Nello specifico, l’immagine di Matteo Salvini nel caseificio con la mascherina abbassata, che annusa il formaggio (quello speciale, con il binomio con il pistacchio, che il leader della Lega ha esaltato), ha fatto discutere ed è diventato un tema politico. LEGGI ANCHE > «Memento audere ... Leggi su giornalettismo

