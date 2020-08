GP Austria, Vinales: 'Io e Vale abbiamo avuto un gran culo' (Di domenica 16 agosto 2020) Scattato dalla pole position, arrivato al decimo posto. Con tanto di sorpasso subìto nella classifica iridata , dove si è visto scavalcare dal vincitore del GP d'Austria , Andrea Dovizioso, diventato ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

''Zarco è un mezzo assassino, fare una frenata così a 300 km all’ora vuol dire avere poco amore per se stesso e per chi sta correndo con te...'' è il durissimo j'accuse di Franco Morbidelli nei confro ...Il pilota Ducati si impone all'indomani dell'addio a fine stagione alla casa di Borgo Panigale. Tremendo incidente tra Zarco e Morbidelli, nessuna frattura per il romano, trattenuto in osservazione Co ...