Ferdinand: «Il City non è sceso in campo e la colpa è di Guardiola» (Di domenica 16 agosto 2020) Ferdinand attacca duramente le scelte di formazione di Guardiola, attraverso un’intervista a BT Spor, la colpa maggiore su alcuni giocatori Ferdinand storce il naso contro le scelte di formazione dell’allenatore, attraverso un’intervista a BT Sport. FORMAZIONE SBAGLIATA- «Penso che Guardiola ha delle colpe per la formazione schierata. Anche la decisione di mettere Cancelo titolare, ma quante volte è riuscito ad uscire palla al piede? Sono davvero sbalordito, il City era una delle squadre favorite dato lo standard di giocatori che ha nella sua squadra, ma non è proprio sceso in campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Ferdinand City Rio Ferdinand: "Guardiola colpevole per la formazione schierata. Il City non è sceso in campo" TUTTO mercato WEB Ferdinand: «Il City non è sceso in campo e la colpa è di Guardiola»

Ferdinand attacca duramente le scelte di formazione di Guardiola, attraverso un’intervista a BT Spor, la colpa maggiore su alcuni giocatori Ferdinand storce il naso contro le scelte di formazione dell ...

Ferdinand attacca duramente le scelte di formazione di Guardiola, attraverso un’intervista a BT Spor, la colpa maggiore su alcuni giocatori Ferdinand storce il naso contro le scelte di formazione dell ...