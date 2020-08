Discoteche, si va verso la chiusura: nel pomeriggio incontro governo-regioni. E intanto weekend e Ferragosto sono passati (Di domenica 16 agosto 2020) Fino a questo momento le regioni erano riuscite a tenere aperte le Discoteche, al centro delle attenzioni di opinione pubblica e politica in questi ultimi giorni di contagi da Coronavirus in preoccupante risalita. Magari, dopo il pressing del governo, al 50% e con l’obbligo di ballare con la mascherina, ma le Discoteche sono rimaste aperte fino a questo momento: Ferragosto e weekend relativo, ora agli sgoccioli inclusi. Ora la stretta (tardiva?) dell’esecutivo: le regioni dovranno adeguarsi al dpcm del 7 agosto scorso che dice che «restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e Discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso». Secondo quanto riporta l’Ansa, sarebbe ... Leggi su open.online

Corriere : Discoteche, vertice tra Governo e Regioni: verso stop in tutta Italia - repubblica : Discoteche verso la chiusura in tutta Italia. Il governo convoca le Regioni per le 16 [di ALESSANDRA ZINITI] [aggio… - Corriere : Discoteche, vertice tra Governo e Regioni: verso stop in tutta Italia - LucianoRomeo9 : RT @IlPrimatoN: Vertice urgente tra esecutivo giallofucsia e regioni: si va verso la chiusura delle discoteche. Gestori sul piede di guerra… - CasagrandeStef : RT @IlPrimatoN: Vertice urgente tra esecutivo giallofucsia e regioni: si va verso la chiusura delle discoteche. Gestori sul piede di guerra… -