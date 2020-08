Coronavirus, Ue: "Frontiere aperte No a chiusure malgrado i focolai" (Di domenica 16 agosto 2020) La chiusura delle Frontiere per l'emergenza Coronavirus? I criteri devono essere "esigenti", importanti, secondo la Commissione Ue Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Frontiere Coronavirus nel mondo, Bruxelles: "Mantenere le frontiere aperte nonostante i focolai" la Repubblica Tamponi a chi rientra dall’estero, caos a Napoli: “Perché i turisti non vengono controllati?”

Caos a Napoli per i tamponi a chi sta rientrando dall'estero. In molti hanno lamentato assembramenti e scarsa organizzazione, tanto da avere più paura di poter contrarre il coronavirus durante l'attes ...

Coronavirus nel mondo, 70 milioni di test negli Usa. Trump: "Contagi in calo"

Sono oltre 771.mila le vittime di coronavirus nel mondo secondo i dati della Johns Hopkins University, oltre 21 e mezzo i milioni di casi registrati. Gli Stati Uniti sono il Paese con più vittime (olt ...

