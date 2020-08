Coronavirus Puglia, 15 nuovi positivi, 8 nel Barese, su 1081 test in 24 h. Lopalco: 'Fermare ora i focolai' (Di domenica 16 agosto 2020) Puglia, ancora nuovi contagi Covid da rientro o, comunque, collegati a persone sono rientrate in regione dopo essere stati all'estero. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati riferiti dal Dipartimento ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Tg3web : Crescono ancora i contagiati dal coronavirus. 629 i casi registrati nelle ultime 24 ore. In Puglia 5 giovani sono r… - SkyTG24 : Coronavirus, in Puglia cinque giovani ricoverati in gravi condizioni - fattoquotidiano : Coronavirus, in Puglia obbligo di quarantena per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta. L’ordinanza di Emiliano: “A… - Trmtv : Emergenza Coronavirus in Puglia, aggiornamento del 16 agosto - Barbara36180467 : RT @Tg3web: Crescono ancora i contagiati dal coronavirus. 629 i casi registrati nelle ultime 24 ore. In Puglia 5 giovani sono ricoverati in… -