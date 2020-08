Coronavirus, in Francia è boom di casi: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Record da maggio in Corea del Sud (Di domenica 16 agosto 2020) boom di nuovi casi di Coronavirus in Francia. Il Paese ha fatto registrare un nuovo Record dalla fine del lockdown, a maggio, con 3.310 contagi giornalieri spinti anche da 17 nuovi focolai individuati in tutto il Paese. Il tasso di positività è salito al 2,6%, confermando le previsioni nefaste del governo che, nei giorni scorsi, aveva fatto sapere che il Paese stava andando “nella direzione sbagliata”. E mentre 30mila britannici sono letteralmente fuggiti dal Paese per paura di essere sottoposti alla quarantena obbligatoria imposta dal governo del Regno per chi torna dall’estero, rimane l’indicazione della Commissione europea che il 7 agosto scorso aveva chiesto agli Stati membri di non prendere nuove decisioni unilaterali sulla chiusura dei confini ... Leggi su ilfattoquotidiano

