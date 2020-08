Colpito da una mucca, perde la vita: muore allevatore 71enne (Di domenica 16 agosto 2020) Tragedia nella serata di Ferragosto, ad Isola Vicentina. Intorno alle 19 un allevatore 71enne è morto dopo essere stato Colpito da una mucca che aveva appena aiutato a partorire. Nonostante l'arrivo ... Leggi su vicenzatoday

VanityFairIt : Il cantante libanese #Mika ha scritto una lettera rivolta alla sua città natale, devastata dall'esplosione che ha c… - alessio223 : RT @trescogli: Da bambino Amos, colpito da poliomielite, perse l’uso delle gambe e fu costretto a muoversi con le stampelle e con una carro… - orieta68 : Mare dai mille colori del blu - azzurro e verde. Bella spiaggia. Le spiagge sarde, di norma, sono tutte belle. La p… - antidisagio1 : RT @AntonioCorsa: 'Ma se c’è una cosa che mi ha colpito di Sarri, è stato durante il periodo Covid. Ero in difficoltà e lui mi ha sorpreso… - psicoabile : RT @RadioSavana: Bastia Umbra: ragazzo italiano ucciso da branco #risorseINPS. Filippo 24enne è stato prima colpito da calci e pugni in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpito una

Il Mattino

Tragedia, in Puglia, nel giorno di Ferragosto. Michele, un bambino di 20 mesi originario di Massafra, nel pomeriggio di Ferragosto è annegato dopo essere caduto in una piscina all'interno di una villa ...“Tutti dobbiamo morire, tutti quanti, che circo! Non fosse che per questo dovremmo amarci tutti quanti e invece no, siamo schiacciati dalle banalità, siamo divorati dal nulla”. Ed è per emergere da qu ...