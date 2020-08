Campania, blitz dei carabinieri: assembramenti e zero mascherine. Chiusa nota discoteca (Di domenica 16 agosto 2020) Cilento. Scattano i primi controlli sul rispetto delle norme anti-covid in discoteca dopo l’ultima ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. L’altra notte, alle tre del mattino, i carabinieri della Compagni di Sapri hanno effettuato un blitz all’interno di una nota discoteca del Golfo di Policastro, tra Palinuro e Marina di Camerota. Chiuso il locale. Cilento, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

ilMedianoit : Blitz di @LegambienteCamp contro il cemento illegale che deturpa le bellezze della @Reg_Campania ???? - casertafocus : LEGAMBIENTE - Giù le mani dalla costa, blitz contro il cemento illegale che deturpa le bellezze della Regione GUARD… - occhio_notizie : Il blitz, organizzato da #Legambiente Campania, si scaglia contro il cemento illegale che da decenni è nemico del m… - tvoggi : BLITZ DI LEGAMBIENTE CONTRO IL CEMENTO ILLEGALE CHE DETURPA LE BELLEZZE DELLA REGIONE CAMPANIA GUARDA IL VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Campania blitz

Teleclubitalia.it

Continuano senza sosta, anche in questo weekend di Ferragosto, i controlli e la vigilanza per la tutela della legalità e la repressione degli abusi demaniali nell`ambito del litorale di competenza da ...Continuano senza sosta, anche in questo weekend di Ferragosto, i controlli e la vigilanza per la tutela della legalità e la repressione degli abusi demaniali nell`ambito del litorale di competenza da ...