Aggressione al vigile urbano | la condanna da parte del sindaco di Agropoli

Agropoli (Sa) – Il sindaco Adamo Coppola e l'intera Amministrazione comunale di Agropoli esprimono vicinanza all'agente della Polizia municipale che ieri sera ha subito un'Aggressione, nei pressi di via Granatelle, mentre stava svolgendo attività dì polizia stradale e di vigilanza nei pressi dei luoghi della movida per il rispetto delle prescrizioni anti-Covid19. Il Comune di Agropoli procederà, attraverso i propri legali, a sostenere il proprio dipendente, che ha riportato la frattura di due costole. Da sottolineare l'inaudita violenza dell'aggressore, 48enne con un passato da pugile professionista, che ha dapprima colpito l'agente alle spalle, procurandogli la frattura al costato, per poi darsi alla fuga.

Proseguono senza sosta da tredici giorni consecutivi - nelle campagne del messinese - le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni scomparso lo scorso 3 Agosto con la madre Viviana Parisi, la Dj torinese po ...

