Sgarbi scatenato: dà a Travaglio del «servo di regime» e dei «paraculi» ai grillini (video) (Di sabato 15 agosto 2020) Sgarbi scatenato: dà a Travaglio del «servo di regime» e dei «paraculi» ai grillini che difende. Insomma, la furia di Sgarbi non va in vacanza. Anzi… Sui social il critico è più attivo che mai, specie se a stuzzicare la sua sua ira e a solleticare la sua vis polemica sono le malefatte del M5S, taciute e decantate dal Fatto Quotidiano e dal suo direttore, Marco Travaglio. Così, solo nelle ultime due ore, Vittorio Sgarbi inanella post su Facebook e tweet al vetriolo: uno più veemente dell’altro… Sgarbi contro i grillini: in un post su Fb li definisce «dei gran paraculi» Nel primo, ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Sgarbi scatenato: dà a Travaglio del «servo di regime» e dei «paraculi» ai grillini (video) - enzosarpano : SGARBI SCATENATO: 'CONTE È UN VIGLIACCO' -