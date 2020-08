Sbarchi aumentati del 148%. La Lamorgese oltre ogni limite: «I migranti non sono il problema» (Di sabato 15 agosto 2020) migranti, i dati contenuti nel dossier Viminale parlano chiaro: sono 21.618 i migranti sbarcati (di cui 2.886 minori non accompagnati) tra il 1 agosto 2019 e il 31 luglio 2020. Pari al 148,7% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente quando ne erano arrivati 8.691 (1.119 minori). Anche nello sbarco dei minori c’è un incremento del 157,9%. Questi gli allarmanti numeri del report pubblicato ogni anno in occasione del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e relativi al periodo compreso tra il 1 agosto 2019 e 31 luglio 2020. Lamorgese fallimentare sui migranti Cifre da cui si evince anche che a crescere è anche il numero degli scafisti arrestati (+10,8%) che passano da 120 a 133. Del totale degli sbarcati ... Leggi su secoloditalia

Migranti: Viminale, sbarchi aumentati del 148% in un anno

Stop ai balli: il governatore della Basilicata Vito Bardi decide per la linea dura come in Calabria. Polemiche sulla stretta al settore in Emilia -Romagna. La sindaca di Riccione: «Una follia, qui non ...

Ministro Lamorgese: diminuiscono reati, aumentano sbarchi

