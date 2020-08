Pescara salvo ai rigori, Perugia in C Umbri retrocedono dopo sei anni, contestazione a fine gara (Di sabato 15 agosto 2020) Pescara - dopo sei anni in B il Perugia è retrocesso in C, sconfitta ai rigori dal Pescara nella partita decisiva dei play out disputata al Renato Curi. Per la formazione abruzzese la salvezza è arrivata vincendo 4-5 una sfida giocata a livelli altissimi. Ai rigori le due squadre sono arrivate dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sul 2-1 per i padroni di casa (sconfitti con l'identico risultato all'andata). Sono stati quindi decisivi i rigori che il portiere del Pescara Fiorillo ha parato a Buonaiuto e Iemmello. Il Perugia retrocede quindi in C dopo sei anni passati nella categoria cadetta. anni in cui il club ... Leggi su abruzzo24ore.tv

