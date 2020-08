MotoGp – Quartararo contento dopo le qualifiche: “terza posizione sorprendente viste le difficoltà del venerdì” (Di sabato 15 agosto 2020) Risolti i problemi del venerdì, Fabio Quartararo ha disputato una buona qualifica che gli ha permesso di ottenere la terza posizione sulla griglia di partenza del Gp dell’Austria. Il pilota francese si è detto contento del risultato: “venerdì le cose non sono andate benissimo. Anche nel time attack, ieri non siamo riusciti a fare un giro veloce. Nelle FP4 abbiamo fatto delle modifiche, è andata abbastanza bene, sono riuscito a fare due giri buoni. Quando ho visto il tempo nel Q1 non me lo aspettavo, sapevo che nel Q2 saremmo stati vicini. L’obiettivo era finire nelle prime due file, sono molto contento della terza posizione“.L'articolo MotoGp – Quartararo contento dopo le ... Leggi su sportfair

