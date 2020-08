Moto3, pole bis di Fernandez, Vietti parte 5°. Moto2, comanda Gardner, 4° Bastianini, 10° Marini (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo le quattro consecutive di Tatsuki Suzuki, è arrivato il turno di Raul Fernandez, che per la seconda gara di fila conquista la pole position della gara della Moto3, domani alle 11 il via,, in una ... Leggi su gazzetta

