Moto Gp: come acquistare i biglietti per Misano (Di sabato 15 agosto 2020) biglietti Gp Misano – Sarà un settembre speciale, a suo modo, per la Moto Gp e per Misano. Confermati i due appuntamenti nella terra di Rossi, con capienza degli spalti ridotta a 10.000 posti. La notizia, arrivata nelle ultime ore, che il gran premio di Misano Adriatico sarà aperto al pubblico ha scatenato i fans delle corse delle due ruote. Il Motomondiale arriva in Riviera, come di consueto, nella prima metà di settembre e in questo strano 2020 ci rimarrà per due gare. Confermato infatti il doppio gp sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, ma la novità più attesa è che il pubblico potrà accedere agli spalti. Capienza ridotta a 10 mila posti per entrambi gli appuntamenti, ma è un forte segnale in ... Leggi su bloglive

alex_orlowski : Certo che avere come password il nome di una moto - pierluigi : RT @alex_orlowski: Certo che avere come password il nome di una moto - yachtsallover : Non pensate sarebbe una buona cosa se la regia internazionale mettesse, come nella moto GP, dopo il nome il numero… - apavo75 : RT @alex_orlowski: Certo che avere come password il nome di una moto - tobrice2 : @sbonaccini E a proposito di promozione del COVID. Capisco le pressioni e sono anch'io appassionato di moto, ma pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto come Partire per le vacanze su due ruote, come preparare la moto Virgilio Motori LIVE MotoGP, GP Austria 2020 in DIRETTA: Valentino Rossi fuori dal Q2, Dovizioso in forma. FP4 alle 13.30

Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle ore 13.30 per la FP4 (30 minuti), poi alle ore 14.10 scatteranno le qualifiche. Rimanete con noi per cronaca, classiche, approfondimenti, video. 10 ...

MotoGP 2020. Puig: “Marquez deve prendersi tempo”

Alberto Puig, team manager Honda, ha rilasciato un’intervista a Sandro Donato Grosso (Sky): come al solito, Puig è di poche parole, eccole. “In questo momento non ha senso forzare, non c’è una data pe ...

Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle ore 13.30 per la FP4 (30 minuti), poi alle ore 14.10 scatteranno le qualifiche. Rimanete con noi per cronaca, classiche, approfondimenti, video. 10 ...Alberto Puig, team manager Honda, ha rilasciato un’intervista a Sandro Donato Grosso (Sky): come al solito, Puig è di poche parole, eccole. “In questo momento non ha senso forzare, non c’è una data pe ...