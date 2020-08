Incontinentia pigmenti e Covid-19: indagine al via (Di sabato 15 agosto 2020) Covid-19: indagine epidemiologica su pazienti con Incontinentia pigmenti. Lo scopo è valutare l’impatto dell’infezione da Sars-CoV-2 La biobanca Incontinentia pigmenti genetic biobank (Ipgb) dell’Istituto di genetica e biofisica del Cnr, in collaborazione con l’associazione italiana “Incontinentia pigmenti” (Ipassi Onlus), lancia il survey “Ip-Covid-19” per raccogliere informazioni sullo stato di salute relativamente ai sintomi da Covid-19 in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

