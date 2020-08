Il passaggio a livello non si abbassa: giovane vita spezzata con la sua auto (Di sabato 15 agosto 2020) Tragedia tra Lodi e Cremona, a Maleo. Una donna è stata travolta e uccisa da un treno in corsa, probabilmente a causa un guasto al passaggio a livello. Ferragosto di sangue tra il Lodigiano e Cremona. Una vita spezzata perchè le sbarre di un passaggio a livello non si sono abbassate al passaggio del treno. Qualcuno dovrà dare conto di ciò che è successo, intanto un’intera provincia piange la morte di una donna di soli 34 anni. E’ successo poco dopo le 11 della mattina di Ferragosto: una ragazza di 34 anni che proveniva da Codogno ed era diretta a Pizzighettone, è stata travolta da un treno in corsa. Lo schianto è stato terribile, la Citroen C3 della ... Leggi su chenews

petergomezblog : “Passaggio a livello guasto”: travolta e uccisa da un treno tra Maleo e Pizzighettone - Agenzia_Ansa : Passaggio a livello guasto, donna travolta e uccisa da un treno. Aveva 34 anni. L'incidente all'altezza del passagg… - ultimenotizie : Un'automobilista di 34anni è morta oggi investita dal treno regionale 2651 di Trenord Milano-Mantova all'altezza de… - MediasetTgcom24 : Lodi, treno travolge auto a passaggio a livello: muore una donna di 34 anni - andreasoldo : Leggere: due anni fa un altro morto nello stesso modo allo stesso passaggio a livello ti fa venire pensieri di rass… -