GP Spagna, Leclerc 9° in qualifica: "Non sono felice ma tutto è ancora possibile" (Di sabato 15 agosto 2020) "Non sono contento della qualifica, più si andava avanti più la performance peggiorava. In gara sarà complicato ma tutto è ancora possibile". Queste le parole di Charles Leclerc dopo il nono tempo nella qualifica del Gran Premio di Spagna. "Se è possibile fare una magia in gara? È difficile ma nella mia testa cerco sempre di essere ottimista – ha aggiunto il monegasco della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 -. Sicuramente domani non sarà facile perché dall'undicesima posizione in poi tutti monteranno delle mescole diverse ma dovremo provarci".

