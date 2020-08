F1 Ferrari, Leclerc: "Non sono contento dopo queste qualifiche" (Di sabato 15 agosto 2020) MONTMELO' - "Non sono contento, abbiamo iniziato bene la qualifica ma andando avanti perdevamo performance e le cose sono peggiorate. C'era poco da fare, dobbiamo analizzare perchè è accaduto". ... Leggi su corrieredellosport

