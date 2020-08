Discoteche in tempo di Covid, Gigi d'Agostino 'contro' Bob Sinclar: 'Annullo la serata per il bene di tutti' (Di sabato 15 agosto 2020) Dj contro. Il tema delle Discoteche da tenere aperte o chiudere in tempi di contagio da Covid-19 è uno dei più caldi, e anche gli operatori del settore si dividono. Venerdì il francese Bob Sinclar ... Leggi su tgcom24.mediaset

Discoteche in tempo di Covid, Gigi d'Agostino "contro" Bob Sinclar: "Annullo la serata per il bene di tutti"

Discoteche, la Spagna chiude. E l'Italia resta a guardare mentre i positivi crescono

Di fronte alle pressioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, che chiedeva lo stop alle discoteche, preoccupato per l’incremento costante di contagiati, alla parallela opera di diplomazia tele ...

L'accusa di Crisanti: "Una follia lasciare tutto aperto, così raddoppiano i casi di Covid"

Prima, quando ha dato un grande contributo a evitare morti in Veneto e non solo, era sugli scudi. Ma adesso che il partito del business ha ripreso fiato e quello della Salute è brutto e cattivo perché ...

