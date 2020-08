Demet Ozdemir star di Daydreamer: “Can Yaman? Ho visto la sua anima!” (Di sabato 15 agosto 2020) Demet Ozdemir è la star indiscussa della soap turca campione d’ascolti Daydreamer che riprenderà la sua messa in onda in Italia dopo Ferragosto. Demet affianca Can Yaman con cui ha, oggi, un rapporto speciale di stima e affetto indiscusso. L’attrice di Daydreamer si è raccontata alla rivista omonima della soap dove ha svelato alcuni aspetti della sua infanzia, di come è cresciuta con la madre e i suoi 7 fratelli e del periodo in cui si è trasferita a Istanbul con la famiglia. Demet ha poi rivelato d’aver cominciato a recitare all’età di 15 anni e questo le ha impedito di vivere un’adolescenza normale: “Ho cominciato a lavorare all’eta di 15-16 anni, in giovane ... Leggi su quotidianpost

